Valzer delle panchine, parla Cosmi: “Pioli? Curioso di vedere dove andrà”

Serse Cosmi commenta la girandola delle panchine in Serie A

“C’è grande curiosità per i tanti cambiamenti che ci sono stati in panchina. C’è il ritorno di Allegri, quello di Sarri, forse anche quello di Pioli…”, ha dichiarato. “Sono contento per Allegri, anche se, da romanista, avrei preferito vederlo sulla panchina della Roma” – ha aggiunto sorridendo.