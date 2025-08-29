Viola News
Valcareggi: “Fagioli non è felice. Ecco perché ci si tutela con Nicolussi”

L'opinione del procuratore sul centrocampo che sta nascendo
Redazione VN

Furio Valcareggi è intervenuto ai microfoni di Lady Radio all'indomani del passaggio del turno della Fiorentina in Conference:

Nicolussi Caviglia è un raccoglitore di palloni e un organizzatore di centrocampo. Per me è un grosso centrocampista. Ha un potenziale ed una forza da prendere, sono felice che arrivi. Fagioli? Ha uno sguardo un po' smarrito. E quindi bisogna tutelarsi con giocatori come Nicolussi. Ha più volume e più campo. Fagioli è imbattibile quando sta bene, ma questo suo sguardo è indicativo, non è felice. Moralmente non sta bene, ma spero mi smentisca.

