Il procuratore Furio Valcareggi è intervenuto ai microfoni di Lady Radio dove ha parlato così sulla Fiorentina:
Valcareggi: “Comuzzo è come un titolo in borsa, va tenuto per dare un segnale”
Il noto procuratore ha un'opinione molto chiara di cosa deve essere fatto con il centrale classe 2005
Comuzzo? I 35 milioni di cui si parla fanno tremare. Ma per me è come un titolo in borsa: più resta e più sale, per me va tenuto anche per dare un segnale a tutta la piazza fiorentina. Negli anni sono stati venduti calciatori importanti. Adesso il presidente deve dare un segnale e dire: ora basta. Beltran? Mi dispiace tanto per la situazione che sta vivendo. Se dovesse bussare il Boca o il River magari accetterebbe. Io penso che non abbia fatto breccia su Pioli. Io ho una grandissima simpatia per questo ragazzo, perché per la maglia ha sempre dato tutto.
