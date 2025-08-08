Viola News
Valcareggi: “Comuzzo è come un titolo in borsa, va tenuto per dare un segnale”

Il noto procuratore ha un'opinione molto chiara di cosa deve essere fatto con il centrale classe 2005
Il procuratore Furio Valcareggi è intervenuto ai microfoni di Lady Radio dove ha parlato così sulla Fiorentina:

Comuzzo? I 35 milioni di cui si parla fanno tremare. Ma per me è come un titolo in borsa: più resta e più sale, per me va tenuto anche per dare un segnale a tutta la piazza fiorentina. Negli anni sono stati venduti calciatori importanti. Adesso il presidente deve dare un segnale e dire: ora basta. Beltran? Mi dispiace tanto per la situazione che sta vivendo. Se dovesse bussare il Boca o il River magari accetterebbe. Io penso che non abbia fatto breccia su Pioli. Io ho una grandissima simpatia per questo ragazzo, perché per la maglia ha sempre dato tutto.

