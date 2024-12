La Fiorentina al momento è quinta in classifica con merito. Kean ha avuto alti e bassi per meriti e demeriti suoi, ma quando fai bene la testa scatta. Firenze lo ama, lui è un giocatore generoso, ha il gol nel sangue e ha il potenziale per segnarne uno a partita. Colpani? Ci metto ancora la faccia, quando ci sarà bisogno risponderà presente in un ruolo in cui può fare la differenza.