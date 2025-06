Turchi: “Che emozione rivedere Prandelli. Pioli? Uno di noi. Ecco cosa serve”

"Sono riuscito ad essere freddo e cinico. Quando ho visto Piazza Santa Croce è stata una grandissima emozione, ma sono riuscito a non distrarmi dall'avverarsio. È stato un incontro molto difficile, perché dal terzo round mi sono procurato un infortunio all'occhio. La difficoltà, non è stata, quindi, solo nell'avversario, ma soprattutto nel combattere dal quarto round in poi con un occhio solo. Sono contento, comunque, perché è stata una grossa rivincita, e spero che possa essere un nuovo inizio".

Sulla situazione dei viola e su Pioli

"La festa della Fiesole? Molto bella. C'era mister Cesare Prandelli, il tecnico del mio primo abbonamento in Curva Fiesole. Vederlo per me è stato veramente emozionante. La situazione dei viola? Non è delle più rosee: spero che Pioli possa essere la persona giusta per ricompattare tutto l'ambiente. È uno di noi, ha vestito la maglia viola, ha vissuto la Fiorentina di Astori, ed è legatissimo all'ambiente. Per ricompattare l'ambiente, quindi, Pioli potrebbe essere l'ideale. L'importante, sarà, comunque, mantenere l'ossatura forte della squadra".