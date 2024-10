Trevisani su Kean: “Vedete? Bastava dargli amore. Nazionale? Non può non starci”

Vedete? Bastava dargli un po' d'amore, da dimostrare dentro e fuori dal campo. Palladino stravede per lui, l'aveva già dichiarato, e finalmente è protagonista in attacco. Non gli era stato possibile alla Juventus e al PSG. Sicuramente non è sempre stato ineccepibile nel comportamento, però è un attaccante forte. Kean ha esordito da giovanissimo, a sedici anni era già in Serie A e comunque non ha mai fatto il titolare in campionato. La fiducia che Palladino e la Fiorentina gli dimostrano è importante. Nazionale? Non può non starci