Intervenuto a Cronache di Spogliatoio, il telecronista Riccardo Trevisani, si è espresso sulla prestazione della Fiorentina in Conference League:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Trevisani: “Fiorentina senza allenatore, ma per rosa migliore del Crystal Palace”
news viola
Trevisani: “Fiorentina senza allenatore, ma per rosa migliore del Crystal Palace”
Il commento di Riccardo Trevisani su Crystal Palace-Fiorentina
Fiorentina e Bologna hanno affrontato squadre più forti. Secondo me la Fiorentina ha i giocatori, ma in questo momento non ha il gioco e probabilmente non ha l'allenatore. In ogni caso non è peggiore del Crystal Palace. Facendo un parallelismo il Tottenham è la Fiorentina d'Inghilterra, cioè un club che doveva andare in Europa e che lotta per non retrocedere.
Continua:
Sulla carta e per la rosa i viola a inizio anno li immagino sesti/settimi mentre il Palace lo immaginavi dove lo vedi oggi. La Fiorentina è meglio di dodici squadre in Serie A, ma non si vede. Questo dimostra che il valore di una squadra è determinato da tanti fattori, ecco perché non è così semplice arrivare a dare un livello.
© RIPRODUZIONE RISERVATA