Torricelli: “Preferisco Palladino a Italiano. Comuzzo e Ranieri? Viva i giovani”

Un grande ex viola come Moreno Torricelli elogia la difesa giovane della Fiorentina. E spiega la sua preferenza per Palladino

"Palladino? Sta facendo bene a Firenze. Il processo di transizione nel cambiare metodo di lavoro ed abituare i nuovi acquisti non è così immediato. Deve essere concesso un periodo di assestamento . Secondo però, in questa stagione, la squadra viola si toglierà grandi soddisfazioni".

"Tra le due filosofie (integralista e flessibile) calcistiche? Preferisco quella di Palladino rispetto all'approccio di Italiano. Sono i calciatori che ti garantiscono il modo di giocare. Il modulo è dettato dai giocatori. I grandi allenatori sanno adeguarsi al materiale che hanno a disposizione. Dodo? E' un po' più forte di me (ride, ndr). Difendere a 4 oppure a 3 ti cambia il mondo. A tre, ovviamente, sei più libero di attaccare il portatore in fase di non possesso. Ha molta qualità e ha capito come interpretare il ruolo nel miglior modo possibile".