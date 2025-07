Toni: “Pioli al Milan ha vinto da sfavorito. E’ la scelta giusta per Firenze”

Luca Toni elogia il ritorno di Pioli alla Fiorentina: “Grande allenatore, ha riportato entusiasmo. A Firenze scelta giusta per ripartire e vincere”.

L'ex attaccante viola, Luca Toni, presente sul palco delle Summers Nights al Valdichiana Village, tra aneddoti e ricordi del trionfo in Germania nel 2006 ha trovato lo spazio per parlare anche di Fiorentina e, più nello specifico del ritorno in panchina Stefano Pioli. Queste le sue parole: