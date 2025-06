Teotino: “Pioli? Non credo nei ritorni, mi piaceva più Palladino. ACF? In crisi”

"Non so come andrà a finire con la nazionale: il cambio del tecnico l'avrei fatto un anno fa, Spalletti non era riuscito infatti a sciogliere il nodo dei problemi degli azzurri. Dopodiché, sono consapevole del fatto che il problema della nazionale non è il tecnico, ma di sistema. Ci sono problemi strutturali, come i settori giovanili, e nessuno ha mai preso provvedimenti in merito. Siamo in ritardo di 15 anni. Detto ciò, secondo me se la scelta di Ranieri andrà in porto, sarà una buona scelta, ma resterà comunque una toppa. Pioli alternativa a Ranieri? Non mi sorprende, anche perché non rimangono ad ora tanti allenatori disponibili. Un anno fa, c'erano tanti allenatori liberi, adesso no".