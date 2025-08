Tarozzi, vice Pioli: “Risultati attraverso divertimento e senso di appartenenza”

Il vice e un collaboratore dello staff di Pioli si presentano e raccontano il metodo di lavoro in ritiro per la nuova Fiorentina

Molti, se non tutti, i volti nuovi nello staff di Stefano Pioli per la sua seconda avventura alla Fiorentina. Alcuni di loro (le voci dei preparatori) hanno parlato direttamente dal ritiro di Burton upon Trent, nel Regno Unito dove la squadra, sotto il loro sguardo, si sta allenando ormai da cinque giorni. Così nell'intervista, il vice e già ex viola Andrea Tarozzi, ai microfoni del "Pentasport" di Radio Bruno.