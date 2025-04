SportMediaset continua: “Su Moise Kean c’è l’interesse del Milan”

Il Milan, dopo aver speso 40 milioni per Gimenez in inverno, sarebbe alla ricerca di un altro attaccante da affiancare al messicano

Son giorni di calciomercato intensi attorno alla Fiorentina secondo SportMediaset. Come riportato dall'emittente, dopo l'interessamento della Juventus per De Gea, un'altra big di Serie A sarebbe interessata a un giocatore della Fiorentina. Il Milan, dopo aver speso 40 milioni per Gimenez in inverno, sarebbe alla ricerca di un altro attaccante da affiancare al messicano. Il primo nome su tutti sarebbe quello di Moise Kean. Per ora non ci sono trattative, solo un mero interessamento