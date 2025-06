Sorteggio calendario Serie A 25/26: dove vedere la diretta tv e streaming

Tutto pronto per il sorteggio del calendario della Serie A 2025/26, in programma al Teatro Regio di Parma. Grande curiosità per la prima delle 38 giornate di campionato, attesa per il weekend compreso tra il 22 e il 24 agosto. L'ultimo turno, invece, è previsto per il 24 maggio 2026. Tra i tanti rappresentanti del calcio italiano, presenti all'evento odierno il Presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli, l’Amministratore Delegato Luigi De Siervo e gli Ambassador Christian Vieri e Ciro Ferrara.