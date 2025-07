Sorrentino: “Martinelli come secondo? Errore grosso come una casa”

Tenere Martinelli come secondo di De Gea è un errore grosso come una casa. Per ora ha dimostrato di essere forte solo sulla carta: ha bisogno di giocare, mostrare il suo talento e anche sbagliare, perché solo così si migliora. Oggi, quale società gli darebbe un posto da titolare? Anche Aquilani ha iniziato dalla Triestina, poi ha giocato alla Roma, al Liverpool... La gavetta è importante per tutti. Non vedo nemmeno la possibilità di un’alternanza tra i due. Per me Martinelli è un talento vero, fortissimo. Ma deve andare a giocare. Se avessi avuto io quel talento alla sua età, prima di fare il secondo in A sarei andato in Serie B. Ho giocato fino a 40 anni perché ho sempre avuto continuità: quello che ti dà la partita, non te lo dà nient’altro.