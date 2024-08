Sorrentino: “De Gea è stato un top, ma è un’operazione di campo o marketing?”

Più si rischia più c’è il vantaggio per far male all’avversario, sopratutto con la costruzione dal basso. Ovvio, servono gli interpreti giusti e giocatori di personalità per trarne i benefici. De Gea? Sono curioso di sapere se è stata un’operazione di marketing o più da campo. È stato uno dei più grandi, ma perché è stato un anno fermo? Con la permanenza di Terracciano il dubbio mi sale ancora di più, sembra sia una sorta di tutela. Spero di vedere in Serie A il portiere di Manchester. Con Terracciano non c’è paragone, con tutto il rispetto per lui. Uno che ha giocato dodici anni allo United, hai qualcosa in più rispetto agli altri