Sohm: “Oggi bene, ma posso fare meglio. Ecco cosa mi chiede Pioli”

Simon Sohm, centrocampista della Fiorentina, è intervenuto a Sky Sport al termine della gara vinta contro il Polissya. Ecco le sue parole:
Per noi era importante iniziare bene. Abbiamo fatto una bella partita. Oggi non ho fatto la partita migliore che potevo fare, ma se continuiamo così possiamo fare molto bene. Cosa mi chiede Pioli? Devo giocare con qualità, sia davanti ma anche in difesa. L'importante e fare il meglio possibile
