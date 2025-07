Sindaco Pignotti: “Nel giro di due anni pronti tutti i servizi per il Viola Park”

Francesco Pignotti, sindaco di Bagno a Ripoli, ha tracciato un bilancio positivo di queste prime settimane di ritiro della Fiorentina al Viola Park. Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, il primo cittadino ha sottolineato l'importanza del centro sportivo per il territorio: “Da inizio ritiro il bilancio è positivo. Non c'è stato grande caldo e tutto sta andando per il meglio.”