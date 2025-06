Serena: “Con Commisso miglioramento anno dopo anno. Kean? Non ancora da top”

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, Michele Serena , allenatore ed ex calciatore, ha commentato il momento della Fiorentina tra scelte di mercato, gestione della rosa e ambizioni per la nuova stagione sotto la guida di Stefano Pioli .

“ Mi piace molto. È un giocatore importante e lì la coperta è stata corta. Se parte, la Fiorentina deve prenderne due , perché Fortini da solo non basta. È giusto dargli spazio, ma serve una coppia per ruolo ”.

“Non è ancora da top club. Questo è stato il primo anno in cui ha giocato con continuità e senza eccessive pressioni. Fossi in lui, resterei un altro anno per confermarmi. Quest’anno potrebbe anche coesistere con Dzeko, non lo vedo come un problema”.