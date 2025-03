Sentite Sabatini: “Kean strepitoso, per me è più forte di Osimhen”

Tutti pazzi per Moise Kean. L'attaccante della Fiorentina sta conquistando tutti in questa stagione per i gol, ma non solo per i gol. Una presenza continua a fare reparto da solo, una fisicità e una fame da centravanti top. E mentre si sprecano paragoni illustri, Sandro Sabatini non si è tirato indietro azzardandone uno con Victor Osimhen, eroe dello scudetto del Napoli 2022/23 quando vinse anche il titolo di capocannoniere.