Sentite Di Natale: “Non volevo andare alla Juventus, più volentieri la Fiorentina”

Montella, ai tempi della Fiorentina, mi chiamava ogni giorno, mi diceva vieni a Firenze. Io avevo detto al presidente che se dovevo andarmene avrei voluto andare lì, almeno mi sarei avvicinato a casa. Un giorno a fine allenamento avevo cento chiamate del mio procuratore: la Juventus aveva venduto Diego e voleva me. Mi disse che era tutto fatto, ma per me non lo era: avevo un rapporto forte con la città, volevo prima parlare con il Presidente. Gli dissi che non ci volevo andare, ma che se loro come società volevano cedermi, allora lo avrei accettato. Alla fine, la trattativa si interruppe subito e restai.
Mi cercò anche il Real Madrid, ero vicino al Liverpool e forse è stata l’unica società su cui davvero ho fatto un pensiero, ero anche andato a vedere le strutture. Rimorsi? No. A me piace giocare a calcio, mi piace la tranquillità, sono riservato e non amo i riflettori. Quando ho smesso mi hanno chiamato dieci società di Serie A. Ma dissi di no: volevo essere come Totti, Del Piero, Maldini, dare la mia parola di finire la carriera in un club e rispettarla. E quando mi dicono che ho giocato solo nell’Udinese, dimenticano che l’Udinese per anni è stata ai vertici della Serie A. Oggi non sarebbe più possibile, perché comandano i procuratori.
