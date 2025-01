Gennaio bollente dal punto di vista delle trattative di mercato. Mai come quest'anno si stanno concretizzando operazioni importanti in Serie A soprattutto, come spesso accade, in uscita. E così dopo l'addio di Kvara al Napoli, anche la Juventus sta per cedere un suo titolarissimo, visto l'interesse del Manchester City per Andrea Cambiaso. Trattativa in piedi sulla base di 65 milioni (!). Non è ancora certo l'addio del laterale sinistro, ma intanto la Juve si guarda intorno per la sua sostituzione e il tema fa discutere anche nelle trasmissioni televisive. E attenzione a quello che ha detto Fabio Caressa...