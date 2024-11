Semplici esalta la Fiorentina: “Bravo Palladino, sono sorpreso da Adli”

L'allenatore fiorentino spende belle parole per Palladino e anche per Marco Baroni: "La Lazio ha il miglior gioco d'Italia"

Leonardo Semplici spende belle parole per la Fiorentina e per mister Palladino: "Ha capito che in quella maniera la squadra proponeva poco ed era difficile mettere in condizione i giocatori di esprimersi al meglio. Ha cambiato la disposizione di un paio di calciatori e poi sono entrati altri elementi in condizione che gli stanno permettendo di fare un campionato straordinario" le parole dell'allenatore ex Spal e Cagliari, oggi senza squadra.