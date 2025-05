Ezio Sella guarda con attenzione alla crescita della Fiorentina targata Palladino, alla vigilia di una sfida pesante contro la Roma: “È una partita importantissima per entrambe, ma in match del genere la fatica passa in secondo piano. L’adrenalina fa la differenza. La Roma ha forse un piccolo vantaggio per via del turno infrasettimanale dei viola, ma conterà soprattutto l’approccio mentale”.