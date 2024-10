Scopritore di Kean: “È solo l’inizio, Moise da doppia cifra. Sui rigori…”

Si può dire che questo sia il vero Moise Kean?

"Si lo possiamo dire con certezza. L’ultima prestazione con il Milan è stata eccellente, ha fatto davvero tutto. Da qui in avanti può solo migliorare, anche in ottica Nazionale. Il ragazzo aveva solo bisogno di fiducia, è andato in una grande squadra come la Fiorentina che ha un assetto idoneo alle sue caratteristiche"