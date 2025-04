Scanagatta: “Non credo più al gioco. Bisogna sperare in Kean e De Gea”

"In certe situazioni bisogna essere anche flessibili, come per l'Inter. I nerazzurri sono svantaggiati nei confronti del Napoli, e la Champions pesa. Non so se si poteva pensare diversamente il rinvio di Cagliari-Fiorentina. I viola hanno dovuto sobbarcarsi una trasferta più pesante del previsto. Trovo giusto però che il rinvio sia arrivato a due giorni, e non a fine campionato. Per la Fiorentina sarebbe stato un vantaggio, ma bisogna essere sportivi. Lo 0-0 contro il Parma ha complicato le cose. Bisognava fare quasi tutte vittorie, per poter gestire meglio le gare con la Roma ed il Bologna. Se pareggiamo domani abbiamo poche occasioni per andare avanti. Poi si può trovare il guizzo con le grandi, ma se non batti le piccole è dura"