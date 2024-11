Scanagatta: “Kouame può essere forte quanto Kean, non viene valorizzato”

Sei d'accordo con il maxi turnover?

"No, non sono d'accordo, cambiane 6/7 ma non 11, ma soprattutto questa cosa di mettere i titolari alla fine solo se il risultato non ti piace, secondo me è un errore. Falli partire subito e poi li togli prima; è una mossa che secondo me non serve a nulla, la partita è già impostata, gli avversari magari hanno preso fiducia e quindi è difficile anche per ottimi giocatori entrare in partita ed incidere".