Scanagatta: “Adli, che personalità. Mercato? Serviva un rinforzo in difesa”

Biraghi ha dei grossi limiti in difesa, abbiamo preso tanti gol dalle sue parti. Ha fatto anche tanti gol da punizione, è stato più un esterno di sinistra avanzato che un terzino. Il mercato tanto criticato non mi è sembrato sin da subito cosi negativo come è stato dipinto. Adli è un giocatore che ha un certo tipo di personalità, Cataldi e Bove non mi sembrano gli ultimi arrivati. Per me il reparto da rinforzare era la difesa. Kean? Scommessa se non vinta, quasi. Siamo sulla giusta strada.