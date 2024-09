Saudati(ex Empoli): “Fiorentina domenica sfavorita. D’Aversa ottimo tecnico”

L'opinione dell'ex attaccante dell'Empoli Luca Saudati, in vista della sfida di domenica al Castellani

Luca Saudati , ex attaccante dell'Empoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno. Ecco le sue parole:

Per quanto riguarda i risultati ottenuti, l’Empoli è la squadra più in forma delle due. C’è anche da dire che la Fiorentina ha recuperato giocatori importanti e la vittoria. Se dovessi dare delle percentuali andrei più sull’Empoli. Il lavoro degli azzurri negli anni è sempre ottimo, da fiducia sempre ad allenatori e giocatori che hanno esperienze negative alle spalle. D’Aversa è un allenatore molto coraggioso, ha lanciato tanti giovani in queste prime uscite.