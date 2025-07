Saponara: “Mi avete emozionato. Fazzini saprà sorprendere. Ecco perchè ho smesso”

Le parole di Riccardo Saponara alla stampa dopo la partita amichevole disputata tra Fiorentina e Carrarese

Redazione VN 25 luglio - 22:23

Il tributo sugli schermi del Viola Park, l’applauso del pubblico, l’abbraccio con Pioli. Riccardo Saponara torna a Firenze e lo fa da ex giocatore, ma con un futuro tutto da scrivere: "Mi avete emozionato, sapete che mi faccio condizionare da certi gesti. Un po’ me lo aspettavo, ma tornare a Firenze è sempre una grande emozione. Mi sento parte di questa città. Il ricordo che ho lasciato è piacevole e il tributo ricevuto è stato qualcosa di unico."

Non è più il fantasista che accendeva il Franchi, ma ora Saponara veste i panni del membro dello staff tecnico della Carrarese, avversaria della Fiorentina in amichevole. Un nuovo capitolo che lo vede ancora nel mondo del pallone, ma con lo sguardo rivolto oltre il campo: "Ho deciso di lasciare il calcio perché non sentivo più di poter dare quello che volevo. Sto cercando di investire nel mio futuro, sto facendo il corso UEFA B a Coverciano. Mi sperimenterò anche in questa nuova veste. Ringrazio Calabro per la fiducia."

C’è tempo anche per qualche riflessione: "Distefano lo conoscevo già, può essere determinante per la Carrarese. Rubino si è inserito bene, ha colpi da grande giocatore. Noi siamo un gruppo giovane, dobbiamo lavorare tanto. Nutro grande stima per Fazzini, piano piano saprà sorprendere questa piazza."

Nel cuore, però, resta la Fiorentina e il sogno che non cambia: "Un giocatore come Dzeko a me fa impazzire. Ci sono tutte le carte in regola per fare bene. La Fiorentina deve avere l’ambizione di voler vincere. Auguro alla piazza di poter alzare un trofeo. La seguo sempre». E poi, un pensiero per chi lo ha segnato: «Sarri mi ha fatto vedere il calcio in modo diverso. Ma anche con Italiano mi sono trovato benissimo, proprio qui a Firenze."