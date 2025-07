Sandrelli: “Manca ancora un tassello nella rosa. Prima però bisogna sfoltire”

"Pioli è una persona per bene e appassionata. Ha avuto esperienze dure in piazze non semplici ed adesso è nel pieno della sua carriera. Per l'amore che ha per la maglia viola, credo che la sua scelta di tornare a Firenze sia stata corretta. Credo che, comunque, innanzitutto, voglia capire chi ha a disposizione. L'allenatore deve mettere insieme tutti i giocatori a disposizione e costruire un progetto che, esaltando i singoli, possa trovare una dimensione corale. Questo è il lavoro dell'allenatore".