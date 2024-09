Sandrelli: “Fase difensiva inadeguata. Perché mettere Ranieri centrale?”

Si, ho visto dei buoni segnali a Bergamo, ma solamente in fase offensiva. Il vero quesito era sulla fase difensiva, ma così impostata ha rivelato tutta la sua inadeguatezza. Il centrale dei tre di solito deve essere quello più possente e forte di testa, non capisco la scelta di mettere Ranieri lì. Serve riorganizzare in toto la fase difensiva, non ci sono dubbi. Anche l’Atalanta non ha difeso bene, ma nella confusione generale ha un campione come Lookman che ha risolto la partita. Adli? Giocatore di talento, ma metterlo in quella zona di campo è rischioso con tutte le volte tocca il pallone.