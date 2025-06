Sandrelli: “Dodò vuole andare via. Gudmundsson un errore di Palladino”

"Fazzini per adesso è l'operazione migliore per me, è un giocatore completo, con grande prospettiva. Kean è lì, e la palla non ce l'ha la Fiorentina, e quella è una gestione complessa. In caso di addio bisogna cercare un giocatore con la stessa capacità realizzativa. Io cercherei un giovane, più che un giocatore di esperienza. Dzeko è un giocatore comunque sulla via del tramonto, potrà servire come riferimento, soprattutto è meglio di Beltran. Un regista per me è imprescindibile, può gestire la squadra, la mancanza di Torreira si sente ancora. I giocatori importanti costano moltissimo, ci vuole che il reparto dello scouting prenda un giocatore futuribile."