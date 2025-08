Sandrelli: “Champions, c’è spazio per la Fiorentina. In ogni caso no Conference”

Onestamente non so bene ancora quale sia la collocazione migliore di Beltran. Ho letto che vorrebbe restare in Europa. Se esce lui, secondo me l'attacco non ne risente, perché lui non è un attaccante diversamente da quanto ci è stato sempre raccontato. In base al progetto che ha Pioli in testa, la squadra mi sembra che ci sia. Spesso in passato è mancata la costanza per cercare di arrivare in Champions. Ogni anno qualcuna delle grandi stecca, bisogna essere bravi ad approfittarne.