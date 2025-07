Sandrelli: “Basta zona-Conference. Kean, Gud e Dzeko insieme? Vi dico la mia”

Massimo Sandrelli , ospite nel Pentasport di Radio Bruno, ha fotografato il momento attuale della Fiorentina con uno sguardo lucido e, allo stesso tempo, ambizioso. “Mi pare che l'entusiasmo sia abbastanza forte – ha esordito –. Ci sono tutte le condizioni per fare grandi cose. La situazione è interessante”.

L’arrivo di Stefano Pioli ha chiaramente cambiato il clima attorno al club. Secondo Sandrelli, il vero salto di qualità, oltre che tecnico, deve essere identitario: “Sogno una Fiorentina più organica, con il suo gioco. Questo è quello che serve”. Un riferimento chiaro all’instabilità della scorsa stagione, contrassegnata da una disarmante alternanza di prestazioni: “L'anno scorso potevi fare cinque vittorie consecutive come cinque sconfitte di fila”.

La convinzione che Pioli abbia le idee chiare è forte: “Ha bene in testa cosa vuole fare”, ha sottolineato Sandrelli, che non ha risparmiato una stoccata alla Conference League: “Credo che si possa arrivare finalmente a pensare di più allo squallore della zona Conference. Sportivamente è una Serie C”. Un’opinione dura, ma che rivela l’ambizione di voler tornare ai massimi livelli europei. Le recenti dichiarazioni di Pioli sulla Champions League lo confermano: “Mi fanno veramente ben sperare”.

Sul fronte tattico, Sandrelli invita ad abbandonare letture rigide e schematiche: “Kean, Gudmundsson e Dzeko insieme? Dipende dalle partite, ma non è impossibile. Rimanere fissi alle formule numeriche mi pare una cosa incomprensibile. La squadra si deve muovere in maniera dinamica, con gli effettivi in campo”.