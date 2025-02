Sandrelli: “Arbitri? Hai una Formula 1 ma giri con la macchina a pedali”

Sulla partita

Non capisco la scelta di non schierare i nuovi arrivati. Fagioli ha un piede raffinato; lo si vede dalla palla che aveva messo a Kean. Zaniolo, nonostante tutto ciò che si dice di lui, può essere devastante; e allora perché andare a Milano per soffrire? La Fiorentina vista nel finale di partita mi è piaciuta. Quando hai giocatori di qualità è ovvio che la squadra gioca meglio. La Fiorentina però ha il limite di avere un solo attaccante di ruolo, ma questa squadra può dare delle belle soddisfazioni ed è a pochi metri dalla zona Champions. Gudmundsson? Sono cose di spogliatoio e per poter capire cosa succede devi esserci dentro. Senza dubbio è un giocatore di qualità ma il suo rendimento al momento ti lascia un po' perplesso. Il difetto maggiore di questa squadra è l'incostanza.