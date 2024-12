Sabatini: “Palladino da 10. Pradè intervieni! La viola deve essere tra le prime 6”

Giocatori come Ikoné e Kouame devono per forza dare di più alla Fiorentina. Quando non ci sono in campo mancano, ma quando giocano ti fanno arrabbiare. Colpani? Forse per ora è l’unico sul quale Palladino è messo in discussione, perché l’ha voluto e portato lui a Firenze. Per il resto, il tecnico per ora merita 10. Il giocatore comunque ha tutte le qualità e le capacità per non trasformarsi in un autogol tecnico. Non ce lo vedo nei tre di centrocampo.