Sandro Sabatini, noto giornalista, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva. Durante il suo intervento si è soffermato anche sul mercato di alcuni giocatori viola, come Rolando Mandragora
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Sabatini: “Mandragora? Farebbe bene al Napoli, ma occhio al rinnovo”
news viola
Sabatini: “Mandragora? Farebbe bene al Napoli, ma occhio al rinnovo”
Il futuro di Rolando Mandragora è ancora incerto. Il rinnovo non è arrivato, e le voci sul suo conto aumentano
"Mandragora per me è un ottimo centrocampista, potrebbe fare molto bene con la maglia del Napoli. Tutto dipenderà dalla volontà della Fiorentina, che non credo lo lascerà andare via. Non so bene come stia andando la trattativa per il suo prolungamento, ma certamente questo lascia uno spiraglio. Il Napoli prenderà un altro centrocampista, ma non so se proprio Mandragora"
© RIPRODUZIONE RISERVATA