Sabatini: “Fiorentina intrigante, la vedo meglio di Bologna, Como e Lazio”

Il giornalista e opinionista sportivo, Sandro Sabatini, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva per parlare della prossima Serie A. Queste le sue considerazioni anche sulla Fiorentina:
Tra Bologna, Como, Fiorentina e Lazio vedo meglio i viola quest'anno. Sono una squadra intrigante, che può continuare a crescere. I biancocelesti sono stati bloccati sul mercato, mentre la squadra allenata da Fabregas o bene bene o male male. Tra queste squadre però terrei d'occhio anche il Torino con Simeone, che partirà con almeno 10 gol in più rispetto allo scorso anno.
