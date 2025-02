Sabatini: “Fagioli emoziona, stravedo per lui. Palladino poteva cambiare”

Le scelte di Palladino

"Dopo sono tutti bravi. Non voglio criticare Palladino, ma io avrei cambiato qualcosa, avrei giocato un po' sull'effetto sorpresa. Palladino aveva tutto il diritto di confermare i suoi 11, che avevano regalato una serata memorabile a Firenze. Qualcosa di bello di è visto con Fagioli e Zaniolo. Io stravedo per Fagioli, da quando era un bimbetto alla Juve. Per me è un grande centrocampista, quando tocca il pallone ti emoziona. Per me la Fiorentina ha fatto un grande affare, è un ragazzo che ha bisogno di avere una bella famiglia attorno"