Runjaic: “Non sarà semplice segnare. Ma la nostra coppia sta crescendo”

"Lovric credo che sia nelle condizioni di partire dal primo minuto, forse magari non ha i 90' nelle gambe. Per noi è un giocatore importante e sta facendo dei passi in avanti rispetto alle ultime partite. Lucca e Thauvin stanno facendo un lavoro fantastico in entrambe le fasi, la loro intesa sta migliorando [LEGGI TUTTE LE COPPIE-GOL DEL CAMPIONATO]. Sono due attaccanti forti, devono muoversi e duellare molto. Non sarà semplice far gol alla Fiorentina"