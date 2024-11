Rubinho: “Terracciano non dava sicurezza. De Gea è un grande”

"Palladino da sempre è stato un grandissimo ragazzo e un gran giocatore. Lui è della scuola di Gasperini, come tanti allenatori. Non mi aspettavo così velocemente la sua ascesa, sia al Monza che alla Fiorentina, è una brava persona e se lo merita. De Gea? Una volta che impari ad andare in bicicletta non disimpari mai. E così vale per lui. Anche se Terracciano aveva fatto bene non passava molta sicurezza. De Gea sta facendo parate importanti, sono contento per lui, è un grande. Fin da giovane si è dimostrato forte"