Roma-Fiorentina, domenica ore 18. Ecco dove vederla in TV e in streaming

Riecco la Serie A. La Fiorentina è attesa dalla trasferta di Roma , con i giallorossi. Gara tutt'altro che semplice, con la squadra di Ranieri che non perde in campionato dal dicembre. Sfida valevole per un posto europeo soprattutto quello dedicato alla Champions League. Ecco i migliori modi di seguire la partita

Le alternative

Coloro che fossero impossibilitati a seguire Roma-Fiorentina in tv, hanno altre due opzioni per non perdersi un solo istante della sfida: la diretta testuale proposta da Violanews.com in cui vi racconteremo tutte le fasi salienti del match e i vari eventi, dal calcio d’inizio fino al post partita, e come sempre la radiocronaca su Radio Bruno.