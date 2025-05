Roggi: “Palladino? I contratti oggi valgono il giusto. Gud l’unica vera delusione”

Ai microfoni di Radio Bruno l'ex viola Moreno Roggi ha parlato così le ultime vicende di casa Fiorentina: "Rispetto all'anno scorso manca una finale, quindi è difficilissimo fare un commento alla stagione viola. La conferma di Palladino? Averlo prolungato prima di partite importanti si può leggere in due maniere: dare un segnale e un messaggio ai giocatori in vista della prossima stagione, ma dall'altra parte c'è da dire che i contratti oggi valgono il giusto. E' importante anche quello che pensa la gente, chi va allo stadio, perché partire con polemiche è un handicap. E alla fine non è detto che rimanga comunque.

Europa? Se la Fiorentina vince a Udine e la Lazio perde con il Lecce c'è ancora una piccola speranza, inoltre Lotito ha sempre dichiarato che la Conference non gli interessa e il Lecce andrà a Roma con il coltello tra i denti. Chi è mancato oltre a Gudmundsson? L'islandese doveva essere l'elemento determinante, gli altri non avevano le stesse aspettative che riponevamo in lui. E' l'unico che non ha reso per quanto avrebbe potuto essere decisivo, mentre Kean che era un punto interrogativo ha trovato il suo ambiente o De Gea che ha confermato la sua fama".