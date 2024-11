Roggi: “C’è affiatamento in squadra, ecco perché. Palladino? Coraggioso”

"La Fiorentina è partita con tantissimi giocatori nuovi, e quindi ci è voluto tanto per mettere insieme la squadra. Palladino ha detto che aveva lasciato un giorno libero alla squadra che invece si è voluta allenare. Ciò denota un affiatamento. Palladino è stato intelligente a fare giocare Dodò e Gosens tenendo fuori dei titolari come Kayode, Biraghi e Parisi. Inoltre, giocatori che altre squadre hanno scartato si sono rivelati preziosi, come Cataldi e Bove. Kean, poi, è esploso, e Gudmundsson deve ancora dimostrare tutto il suo potenziale. Infine, De Gea: anche lì Palladino ha fatto bene a buttarlo dentro subito. C'è alchimia nella squadra e la Fiorentina è in un momento magico".