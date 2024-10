Roggi: “Biraghi un ottimo esterno. Kayode e Parisi? Ecco cosa gli serve”

Sui terzini sinistri

"Ora ci sono gli esterni, non più i terzini, che possono essere bassi o alti. Biraghi è un ottimo esterno, mentre per gli altri in fase difensiva è più forte Parisi, in quella offensiva meglio Gosens. Mi dispiace un po' per Parisi perché ho sempre pensato che lui e Kayode potessero essere per 10 anni gli esterni della Nazionale. Hanno bisogno però di ritrovare fiducia, perché il secondo anno è sempre quello più difficoltoso. Comunque hanno tutto il tempo per ritrovare spazio, penso ancora che possano essere il futuro della Fiorentina".