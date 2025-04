Ripa avverte su Gosens: “Infortunio serio, non semplice da trattare”

Il problema di Gosens non è affatto una cosa da poco, è la conseguenza di un trauma su cui poi ha dovuto lavorare. Ognuno vive il dolore in modo diverso, ma lui è un vero leader, il capitano senza fascia della Fiorentina. Temo che ci vorrà un po’ di tempo prima di rivederlo in campo, perché un edema osseo non è semplice da trattare. Penso ci vorranno almeno tre settimane per il recupero, anche se ovviamente spero possa bruciare le tappe. Quanto al suo futuro in viola, per me non ci sono dubbi: non si discute, deve restare