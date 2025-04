Riera: “Per noi sarà come uscire con una ragazza. Ecco cosa mi ricordo del Franchi”

"Preferivo pareggiare ovviamente, ma non abbiamo nulla da perdere. Dobbiamo cercare di spezzare questa sensazione fredda sui giocatori, come quando esci per la prima volta con la tua ragazza, hai le farfalle nello stomaco. Adesso ci conosciamo con l'avversario, prima non conoscevano le nostre capacità. Avevano delle informazioni, ma domani sarà una partita equa, vogliamo giocarcela faccia a faccia, senza paura. Non dimentichiamoci che domani avremo 13mila persone davanti a noi, ma non accetterò mai di sentirsi sconfitti prima di iniziare. Dovremo essere perfetti senza palla, molto dipenderà da quanti palloni perderemo, a quel punto gli dai energia in attacco. Se facciamo bene le nostre cose, se li facciamo correre molto, questo è l'unico modo in cui silenziare lo stadio. Domani dovremo tenere il pallone. Noi dobbiamo segnare, e quindi dobbiamo andare in avanti se vogliamo passare"