Repubblica sicura: “Tra Barak, Sottil e Ikonè ne verrà valutato soltanto uno”

Uscita la lista dei convocati in casa Fiorentina per il ritiro estivo e già nella serata di ieri si sono visti tanti volti

Redazione VN 14 luglio 2025 (modifica il 14 luglio 2025 | 10:22)

Un piccolo passo per l’uomo, un grande passo, si spera, per la Fiorentina. Poco dopo le dodici di ieri, Stefano Pioli ha messo piede per la prima volta al Viola Park. Felice, sorridente, motivato: Pioli ha varcato in auto i cancelli del centro sportivo per poi addentrarsi dentro le strutture. Come scrive La Repubblica, il tecnico è stato accolto dalla dirigenza al completo, compreso il dg Alessandro Ferrari, figura già presente (con altre mansioni) nella prima versione di Pioli allenatore della Fiorentina e che tanto ha spinto, ovviamente insieme al ds Pradè, per riportare Stefano a casa.

Nel pomeriggio poi l’ok definitivo alla lista dei convocati, pronta da giorni, e mai così vicina ad un’ipotetica formazione titolare come in questa circostanza. L’assenza di competizioni internazionali come Mondiali ed Europei, la grande quantità di calciatori confermati, i tre nuovi acquisti e la necessità di migliorare la squadra senza rivoluzionarla totalmente, ha portato una lista di 33 calciatori (altri tre si aggregheranno, forse, più avanti) zeppa di membri fondamentali per la prima squadra.

Da Kean a De Gea passando per Gosens e Dodo, Gudmundsson e Fagioli, Mandragora, Pongracic, Ranieri e Comuzzo, giusto per citarne alcuni. Accanto a loro gli acquisti già perfezionati come Edin Dzeko, Fazzini e Viti. Ovvia la presenza dei molti giocatori di rientro dai vari prestiti, considerati in realtà quasi tutti degli esuberi. Da Ikone a Barak, passando per Infantino, Sabiri e Kouame (ancora infortunato): mentre su Sottil deve ancora essere presa una decisione.