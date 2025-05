Radio Bruno: “Pressione troppo alta dietro le dimissioni di Raffaele Palladino”

Un livello di pressione non retta. Questa la versione riportata da Radio Bruno sull'addio di Palladino da Firenze. Non esclude interesse di altre squadre, ma è un discorso legato alla pressione dell'ambiente che ha portato a delle riflessioni scaturire nelle dimissioni.

La contestazione in Fiorentina-Bologna ha colpito Palladino, anche la reazione della Curva a Udine ha fatto riflettere. Tutti segnali che hanno aumentato la pressione intorno all'ex Monza. Ancora non sono arrivate lettere ufficiali, si potranno ricontrare nei prossimi giorni, ma si va verso l'addio. L'insoddisfazione dell'ambiente per il sesto posto e la Conference League sembra un aspetto decisivo. Questa sarebbe una prima ricostruzione.