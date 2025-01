Radio Bruno: l’agente di Comuzzo e Ghilardi al Viola Park: novità a breve?

Come riporta Radio Bruno, il procuratore di Pietro Comuzzo, Michelangelo Minieri, si è presentato al Viola Park dopo la conferenza stampa di Raffaele Palladino. Non si tratta di nulla di strano, considerando che il giocatore è in trattativa con il Napoli, e che la Fiorentina tramite il presidente Commisso ha fatto un prezzo molto alto (40 milioni).

Minieri, che gestisce anche gli interessi dell'eventuale sostituto, Daniele Ghilardi del Verona, deve capire se ci siano i margini per proseguire nell'affare oppure se i suoi assistiti rimarranno nelle rose viola e gialloblù. Vada come vada, sono in arrivo novità importanti in questi ultimi giorni di mercato.